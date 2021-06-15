Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Вероники Макаренко

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita собрали необходимые средства на лечение трехмесячной Вероники Макаренко из подмосковных Луховиц.

Зрителям "ТВ Центра" удалось собрать 1 997 080 рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог Веронике.

У ребенка - киста брюшной полости редкой локализации, так называемое "удвоение кишечника". Операцию нужно провести срочно, а из-за малого веса врачам требуются специальные расходные материалы.

Слова благодарности от мамы:

Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Хочу выразить Вам огромную благодарность за помощь, оказанную нашей доченьке! С Вашей поддержкой нам удалось собрать всю сумму! Пишу эти строки со слезами на глазах и не могу поверить, что моя девочка будет расти здоровой и радоваться жизни! Впереди у малышки сложный этап: операция и реабилитация. Однако я уверена, что Вероника справится с любыми трудностями, ведь ее оберегает так много людей с добрыми и отзывчивыми сердцами! Мне хотелось бы обнять каждого из Вас и лично сказать огромное спасибо! Дорогие спасители, я желаю Вам здоровья, счастья и успехов во всех делах! Продолжайте совершать добро и дарить людям шанс на жизнь! С уважением, мама Вероники.