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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Вероники Макаренко

14:21
  • вторник
  • 15 июня 2021

У ребенка - киста брюшной полости редкой локализации

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita собрали необходимые средства на лечение трехмесячной Вероники Макаренко из подмосковных Луховиц.

Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Вероники Макаренко
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение двухмесячной Вероники Макаренко

Зрителям "ТВ Центра" удалось собрать 1 997 080 рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог Веронике.

У ребенка - киста брюшной полости редкой локализации, так называемое "удвоение кишечника". Операцию нужно провести срочно, а из-за малого веса врачам требуются специальные расходные материалы.

Слова благодарности от мамы:

Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Хочу выразить Вам огромную благодарность за помощь, оказанную нашей доченьке! С Вашей поддержкой нам удалось собрать всю сумму! Пишу эти строки со слезами на глазах и не могу поверить, что моя девочка будет расти здоровой и радоваться жизни! Впереди у малышки сложный этап: операция и реабилитация. Однако я уверена, что Вероника справится с любыми трудностями, ведь ее оберегает так много людей с добрыми и отзывчивыми сердцами! Мне хотелось бы обнять каждого из Вас и лично сказать огромное спасибо! Дорогие спасители, я желаю Вам здоровья, счастья и успехов во всех делах! Продолжайте совершать добро и дарить людям шанс на жизнь! С уважением, мама Вероники.

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Вероника Макаренко
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