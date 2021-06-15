ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое россиян получили ранения в результате стрельбы в Абхазии

14:27
  • вторник
  • 15 июня 2021

Нападавший задержан

В Абхазии гражданин республики открыл стрельбу в городе Пицунда. ЧП произошло в ресторане "Апсны", он находится на территории пансионата "Самшитовая роща", передает ТАСС со ссылкой на местное МВД.
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина арестован

Ранения получили двое россиян. Один из них ранен в левую стопу и колени обеих ног, второй получил шесть ранений - в область левой ноги и таза.

Стрелявший - гражданин Абхазии 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района. Стрельбу он открыл в результате конфликта.

Россиян доставили в ЦРБ города Гагра. Нападавший задержан и взят под стражу. По данным полиции, ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Машина скорой медицинской помощи Абхазии
Машина скорой медицинской помощи Абхазии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.