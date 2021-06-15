Двое россиян получили ранения в результате стрельбы в Абхазии

Нападавший задержан

В Абхазии гражданин республики открыл стрельбу в городе Пицунда. ЧП произошло в ресторане "Апсны", он находится на территории пансионата "Самшитовая роща", передает ТАСС со ссылкой на местное МВД.

Ранения получили двое россиян. Один из них ранен в левую стопу и колени обеих ног, второй получил шесть ранений - в область левой ноги и таза.

Стрелявший - гражданин Абхазии 1978 года рождения, уроженец и житель села Лыхны Гудаутского района. Стрельбу он открыл в результате конфликта.

Россиян доставили в ЦРБ города Гагра. Нападавший задержан и взят под стражу. По данным полиции, ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения

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