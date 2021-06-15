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Эстония прекратит финансировать обучение на русском

14:53
  • вторник
  • 15 июня 2021

Речь идет о детсадах и школах

Власти Эстонии решили прекратить финансирование русскоязычных школ и детских садов с 2035 года.

Учебные заведения с русским языком останутся в стране, но на них перестанут выделять деньги из государственного бюджета или местного самоуправления, пишет ТАСС.

"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться", - объяснила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее стало известно, что эстонская разведка ищет специалистов со знанием русского языка, чтобы бороться с "агрессией из Москвы".

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