Эстония прекратит финансировать обучение на русском

Речь идет о детсадах и школах

Власти Эстонии решили прекратить финансирование русскоязычных школ и детских садов с 2035 года.

Учебные заведения с русским языком останутся в стране, но на них перестанут выделять деньги из государственного бюджета или местного самоуправления, пишет ТАСС.

"Детсады и школы с обучением на русском языке останутся в 2035 году, но они не будут финансироваться", - объяснила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Ранее стало известно, что эстонская разведка ищет специалистов со знанием русского языка, чтобы бороться с "агрессией из Москвы".

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