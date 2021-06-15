Баженов: на экологические программы из госбюджета выделят семь миллиардов рублей

Сегодня растущее количество незаконных свалок - одна из самых животрепещущих тем

Нескольким регионам России для устранения незаконных свалок и улучшения экологической ситуации из государственного бюджета предоставят семь миллиардов рублей, такое решение приняло по федеральной программе "Чистая страна" правительство. С комментарием выступил тележурналист Тимофей Баженов.

"Природная среда вблизи свалок находится в хрупком равновесии, даже если полигон легальный и соблюдаются все санитарно-экологические нормы. Все мусорные полигоны нуждаются в пристальном общественном контроле", - отметил он.

Растущее количество незаконных свалок Баженов назвал одной из самых животрепещущих тем. По словам журналиста, бороться стоит самым кардинальным способом - увеличивать штрафы до десятикратного размера, отлавливать нарушителей с помощью современных средств фото- и видеофиксации.

Ранее журналист неоднократно выступал с инициативами по улучшению экологической ситуации в России и Москве. В частности, звучало предложение установить запрет вырубки зеленых насаждений в лесах и парках столицы на десять лет.

Согласно последним данным, в России - 1,5 тысячи незаконных свалок.

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