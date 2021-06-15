ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Баженов: на экологические программы из госбюджета выделят семь миллиардов рублей

14:38
  • вторник
  • 15 июня 2021

Сегодня растущее количество незаконных свалок - одна из самых животрепещущих тем

Нескольким регионам России для устранения незаконных свалок и улучшения экологической ситуации из государственного бюджета предоставят семь миллиардов рублей, такое решение приняло по федеральной программе "Чистая страна" правительство. С комментарием выступил тележурналист Тимофей Баженов.
Баженов предложил создать министерство по делам предпринимателей

"Природная среда вблизи свалок находится в хрупком равновесии, даже если полигон легальный и соблюдаются все санитарно-экологические нормы. Все мусорные полигоны нуждаются в пристальном общественном контроле", - отметил он.

Растущее количество незаконных свалок Баженов назвал одной из самых животрепещущих тем. По словам журналиста, бороться стоит самым кардинальным способом - увеличивать штрафы до десятикратного размера, отлавливать нарушителей с помощью современных средств фото- и видеофиксации.

Ранее журналист неоднократно выступал с инициативами по улучшению экологической ситуации в России и Москве. В частности, звучало предложение установить запрет вырубки зеленых насаждений в лесах и парках столицы на десять лет.

Согласно последним данным, в России - 1,5 тысячи незаконных свалок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тимофей Баженов
Тимофей Баженов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.