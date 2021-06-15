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Вассерман предложил внести обществознание в список обязательных предметов на госэкзаменах

14:51
  • вторник
  • 15 июня 2021

Предмет учит делать выводы

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил сделать обществознание обязательным предметом на госэкзаменах.
Вассерман считает необходимым заменить ЕГЭ на экзаменационные сочинения по русскому языку

Эта дисциплина формирует у школьников систему ценностей, которая помогает ориентироваться в мире и фильтровать информацию, отметил публицист. Школьники должны уметь делать выводы, уметь формулировать свои мысли без перекосов в то или иное политическое течение.

"Сейчас школьники имеют практически неограниченный доступ к огромным объемам информации наравне со взрослыми. Они чаще подвержены пропаганде и настоящим провокациям", - сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что обществознание – недооцененный предмет, и его нужно сделать обязательным государственным экзаменом. Для этого следует уделить должное внимание преподаванию обществознания и составлению учебников по дисциплине.

"Только грамотный состав авторов должен писать учебники по обществознанию <…> В этой области знаний нет требований к научной точности. Главное - доступность, простота изложения и познавательность", – добавил Вассерман.

15 июня российские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию. Это предмет по выбору.

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