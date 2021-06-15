Волочкова потребовала с коммунальщиков 9 миллионов за испорченную кровать

Рабочие пробили крышу над спальней балерины
Балерина Анастасия Волочкова решила через суд взыскать с коммунальщиков 9 миллионов рублей за испорченную спальню. Зимой 2018 года талая вода затопила апартаменты знаменитости.
В результате оказались испорчены дизайнерская кровать и дорогой ремонт. "Талая вода протекла прямо на потолок спальни. Результат печальный: грибок на стенах, отслойки гипсокартона и потолочного декора, вздутие штукатурки. Но главная потеря — пострадала дизайнерская кровать люксового итальянского бренда", - рассказал об убытках адвокат Волочковой Владимир Комсолев.
Балерина призналась, что сначала хотела решить вопрос в досудебном порядке, но мирно разобраться в ситуации не получилось. Чтобы добиться правды, звезда обратилась в Тверской суд Москвы.
"Более двух лет спор пытались решить в досудебном порядке. Пришлось подключать прокуратуру, благодаря которой коммунальная служба все же признала вину своих работников", - подчеркнул адвокат.
Волочкова рассчитывает получить 606 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба и неустойку в размере 8 миллионов 122 тысячи рублей, передает mk.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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