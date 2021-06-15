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В Подмосковье стартовала программа по подключению газа

15:21
  • вторник
  • 15 июня 2021

Программа социальной газификации охватит 300 тысяч жителей области

В Подмосковье стартовала программа социальной газификации. До конца 2022 года газом обеспечат около 300 тысяч жителей 110 населенных пунктов области. Общая стоимость программы – 17 миллиардов рублей, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
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"Для Московской области мы сформировали программу, которая касается всех жителей населенных пунктов, к которым подведен газ. Мы убираем критерий 200 метров, газифицируем все населенные пункты, мы убираем заявку - то есть житель не должен к нам обращаться", - сказал Хромушин на совещании с правительством Подмосковья.

Из 17 миллиардов рублей, необходимых для реализации программы, 2,8 миллиарда - средства "Мособлгаза", а 14,2 миллиадра - привлеченные кредитные средства. До конца 2022 года газ будет подведен к границам участков в 110 населенных пунктах области. По словам Хромушина, на этом власти не останавливаются: житель получит газ в своем доме в течение 30-60 дней, передает ТАСС.

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