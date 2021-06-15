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Названа дата старта чемпионата России по футболу

15:35
  • вторник
  • 15 июня 2021

Перед началом турнира разыграют Суперкубок страны

Во вторник Российская премьер-лига представила календарь нового сезона чемпионата страны по футболу.
"Зенит" в седьмой раз стал чемпионом России

Турнир стартует 23 июля. Перед началом первенства будет сыгран матч за Суперкубок России - 17 июля в Калининграде сойдутся санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

Первый тур РПЛ продлится с 23 по 26 июля.

Зимняя пауза после 18 тура запланирована на период с 10 декабря по 25 февраля. В первом туре после перерыва состоится столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Последний тур пройдет 21 мая.

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