Названа дата старта чемпионата России по футболу

Перед началом турнира разыграют Суперкубок страны
Во вторник Российская премьер-лига представила календарь нового сезона чемпионата страны по футболу.
Турнир стартует 23 июля. Перед началом первенства будет сыгран матч за Суперкубок России - 17 июля в Калининграде сойдутся санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".
Первый тур РПЛ продлится с 23 по 26 июля.
Зимняя пауза после 18 тура запланирована на период с 10 декабря по 25 февраля. В первом туре после перерыва состоится столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА.
Последний тур пройдет 21 мая.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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