Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья вакцинировались от COVID-19

Власти региона намерены стимулировать интерес жителей к вакцинации

В Подмосковье порядка 30% жителей вакцинировались от коронавирусной инфекции, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, на сегодняшний день поставлено более миллиона вакцин.

"Сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30%, это 1 150 000 - 1 200 000 вакцин мы уже поставили, эту работу нужно продолжать, и спрос за неё будет с каждого, кто ответственен на свой участок", - рассказал Воробьев.

Он отметил, что для стимулирования интереса граждан к вакцинации власти региона решили разыгрывать квартиры в Московской области, передает РИА Новости.

"Обращаю внимание на эту важную работу и прошу всех отнестись, как и прежде, к ней максимально вовлеченно и серьезно", - добавил губернатор.

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