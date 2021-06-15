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Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в Москве за нарушение антиковидных мер

15:37
  • вторник
  • 15 июня 2021

Посетители находились без масок и перчаток

Кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах было опечатано сотрудниками Роспотребнадзора из-за невыполнения мер профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по столице Олеся Суюсанова.

"Посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе", - приводит ее слова РИА Новости.

За данные нарушения заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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