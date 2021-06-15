Рогозин испугался продажи космического "исторического наследия"

Речь идет о первых посадочных аппаратах

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опасается, что недобросовестные люди начнут продавать участки на Луне и посадочные аппараты, которые попали на другие планеты в эпоху освоения космоса.

По мнению Рогозина, необходимо защитить подобное "историческое наследие". "Охрана исторического наследия программы исследования космоса… Чтобы так не случилось, чтобы посадочные аппараты и памятные высадки первых межпланетных станций оказались физически присвоены и проданы с молотка людьми, которые далеки от того, чтобы называть себя энтузиастами космоса", - уверен глава "Роскосмоса".

Проблемой он назвал и деятельность организаций, которые "в шутку" продают участки на Луне, кометы и прочие космические объекты, передает РИА Новости.

"Всем известно о существовании разных сомнительных организаций, которые торгуют участками лунной поверхности, вручают сертификаты. Это казалось забавным, но среди этих организаций есть те, которые претендуют на то, что они действуют в правовом поле", - отметил Рогозин.

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