Что ожидать от переговоров Путина и Байдена

Встреча пройдет в среду в Женеве

Во вторник в Женевском аэропорту приземлился самолёт президента США Джозефа Байдена. Прибытия Владимира Путина там ждут утром в среду. Днём на вилле Ла-Гранж пройдёт встреча лидеров. В преддверии саммита Владимир Путин отметил, что если ему и Байдену удастся наладить контакт и договориться о взаимодействии по интересующим обе страны вопросам, то можно будет сказать, что переговоры прошли не даром. Швейцарский город к саммиту готов. Более трех тысяч полицейских обеспечивают безопасность встречи. А туристам о ней напоминают даже кулинары.

Традиционный российский "Медовик" и американский "Красный бархат" - пирожные по случаю саммита. В самом центре Женевы в этой небольшой семейной кондитерской точно знают правильное соотношение ингредиентов. На дипломатической кухне, увы, с этим пока проблемы. Лидерам предстоит обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, ситуацию на Ближнем Востоке в Афганистане и на Корейском полуострове. Важная тема – кибербезопасность. По логике Вашингтона, едва ли не во всех американских бедах виноваты коварные российские хакеры.

"Теперь какая-то кибератака на мясокомбинат какой-то. Потом на крашеные яйца, скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс. На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?" – сказал Путин.

По всей видимости, да. Иначе как объяснить дословный перевод слов Путина на сайте американской телекомпании NBC. Ильфа и Петрова там, конечно, не читали, а потому и смысл полностью исказили. Что, впрочем, уже стало мейнстримом.

Точно также и учения НАТО в близи наших границ по американской терминологии – оборона. Ответ на якобы агрессивные действия России.

- Ничего себе оборона! В период Советского Союза ещё Горбачёву, он, слава Богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но всё-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения.

- Где написано, где было закреплено это обещание?

- Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят.

Горбачёва Путин вспомнил не случайно. В 1985-м именно в Женеве советский лидер встречался с Рональдом Рейганом. Друг друга после этого назвали "динозавром" и "твердолобым большевиком", но переговоры, как принято считать, стали ключевым шагом к окончанию холодной войны. Не стесняется в выражениях и президент Байден. Ему вновь припомнили то, что называл Путина убийцей. Но западных журналистов больше волнует реакция российского президента – почему он смеется при упоминании об этом?

Пятичасовые переговоры, а именно столько времени на них отводится, Байдену вряд ли дадутся легко. Сначала лидеры будут общаться в присутствии министров иностранных дел, затем в расширенном составе. Но если потребуется, останутся один на один. Все европейское турне американского лидера эксперты называют подготовкой к этой встрече. Во вторник Байден в Брюсселе общается с руководством Европейского союза. А еще до поездки, пишут американские журналисты, собирал команду советников. В нее вошли бывшие послы США в России Макфолл и Теффт и та самая Фиона Хилл. Которая призналась, что хотела изобразить приступ, чтобы сорвать итоговую пресс-конференцию Путина и Трампа в 2018. Чтобы не дать ещё больше опозориться американскому лидеру.

Эксперты, впрочем, не столь дипломатичны – Байден явно проигрывает Путину в искусстве публичных выступлений. По настоянию американской стороны, будут проведены две отдельных пресс-конференции. Прорывов по итогам этой встречи не ждут. Однако возвращение послов стало бы важным шагом для нормализации отношений двух стран, которые сейчас находятся в низшей точке.

Ну а пока на политическом небосклоне тучи лишь сгущаются, в Женеве, где уже в среду встретятся Владимир Путин и Джо Байден, яркое солнце. Некоторые эксперты полагают, что именно проблемы климата могут стать, пожалуй, единственным вопросом, по которому Россия и США смогут прийти хоть к какому-то компромиссу. Рассчитывать на потепление в других сферах пока, увы, не приходится.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, ТВ Центр, Женева, Швейцария.

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