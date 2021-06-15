Полицию Швейцарии максимально мобилизовали перед саммитом

Порядок в городе обеспечат 3,5 тысячи полицейских

Максимальная мобилизация объявлена швейцарской полиции. Приняты все меры для обеспечения безопасности в условиях повышенного уровня угрозы, заявил вице-директор Офиса федеральной полиции Стефан Теймер. По его данным, для обеспечения порядка в городе привлекут 3,5 тысячи полицейских.

Последние приготовления к саммиту президентов России и США идут в Женеве. Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня. Уже с 15-го числа ограничено использование воздушного пространства над городом. В воздухе курсирует авиационное подразделение полиции. Ограничения не затрагивают гражданские самолеты, выполняющие регулярные рейсы в швейцарские города.

Неожиданное указание получили флористы, которые занимаются оформлением места встречи на высшем уровне. На прошлой неделе им поручили составить композиции на основе синего, белого и красного цвета - в соответствии с флагами США и России. Однако позже власти пожелали изменить основные цвета на белый и зеленый - "цвета сдержанности и нейтральности", передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram