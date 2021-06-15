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Депутат МГД Титов: Технопарк "Алабушево" обеспечил дополнительно 1,3 тыс. рабочих мест в ЗелАО в 2020 году

16:47
  • вторник
  • 15 июня 2021

В округе введено в эксплуатацию три инновационно-лабораторных корпуса

Зеленоградская площадка становится наиболее привлекательной для размещения стартапов различного профиля. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

По его словам, в Зеленоградском административном округе запущены три инновационно-лабораторных корпуса. Только за 2020 год резиденты особой экономической зоны вложили в развитие около 9 миллиардов рублей, что на 35% больше уровня 2019 года, на площадке "Алабушево" создано 1,3 тысячи рабочих мест.

"Сегодня, несмотря на пандемию, конкуренция за лучшие идеи и лучшие умы не утихает, и создание возможностей реализовать свои разработки на площадке в родной стране, без релокации, в благоприятных условиях по налоговому режиму, важно, как никогда", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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