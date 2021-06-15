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Эрдоган и Алиев подписали союзнический договор в Карабахе

17:03
  • вторник
  • 15 июня 2021

Турция планирует открыть генконсульство в Шуше

Декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции подписали президенты двух стран Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Церемония прошла в городе Шуше, в Нагорном Карабахе.
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Алиев после подписания документа заявил о его историческом значении. По словам азербайджанского президента, документ затрагивает все сферы сотрудничества – в том числе и оборонную. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что Турция намерена открыть в Шуше генконсульство. Турецкий лидер подчеркнул, что у Анкары, Баку и Москвы "есть решимость" преарвтить Карабах в процветающий регион.

Эрдоган прибыл в Азербайджан с официальным визитом накануне. 15 июня он вместе с Алиевым направился в Шушу - город перешел под контроль Баку после боевых действий в Карабахе. 16 июня президент Турции выступит в парламенте Азербайджана, передает ТАСС.

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