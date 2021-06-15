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Сторонники Трампа встретили Байдена в Женеве акцией протеста

17:33
  • вторник
  • 15 июня 2021

На Женевском озере появились транспаранты "Сделаем Америку снова великой"

Президента США Джо Байдена в Женеве встречают сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа. Члены организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas вывесили транспарант с надписью "Трамп победил". В руках у них флаги с надписью "Сделаем Америку снова великой".
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"Его первый зарубежный визит вообще ничего не приносит Соединенным Штатам", - заявил активист организации Джеймс Фоли.

Президент США уже прибыл в Женеву, где пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Вечером 15 июня Байден проведет переговоры с главой МИД Швейцарии и президентом республики, сообщает ТАСС.

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