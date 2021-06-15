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Bloomberg: Путин проведет пресс-конференцию раньше Байдена

18:05
  • вторник
  • 15 июня 2021

Агентство ссылается на источник в Белом доме

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию по итогам переговоров в Женеве раньше своего собеседника Джо Байдена. Сообщившее об этом агентство Bloomberg ссылается на высокопоставленного представителя администрации США.
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"Пресс-конференция Путина пройдет до пресс-конференции Байдена", - говорится в сообщении агентства.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж в Женеве 16 июля. Американский лидер уже прибыл в Швейцарию. Как сообщалось, одной из тем переговоров лидеров станет договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году.

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