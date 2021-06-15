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Доктор Елена Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры в районах

18:10
  • вторник
  • 15 июня 2021

Она должна развиваться с учетом мнения горожан

Главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат и координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац предложила провести на востоке столицы опрос горожан по вопросам организации досуга и активного отдыха.

По ее мнению, соответствующая инфраструктура должна развиваться с учетом мнения жителей. "Сегодня в этой сфере есть множество вопросов, от изношенности ряда детских и досуговых площадок, до проблемы доступности занятий в кружках и секциях для членов малообеспеченных семей", - сказала она.

Результаты опроса после анализа будут направлены в префектуру для внесения правок в окружные программы развития досуга. Активисты, в частности, призывают увеличить число бесплатных кружков и спортивных секций в ВАО.

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Елена Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры
Елена Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры
Елена Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры
Елена Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры
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