Доктор Елена Кац проведет опрос жителей ВАО по формированию досуговой инфраструктуры в районах

Она должна развиваться с учетом мнения горожан

Главный врач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат и координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац предложила провести на востоке столицы опрос горожан по вопросам организации досуга и активного отдыха.

По ее мнению, соответствующая инфраструктура должна развиваться с учетом мнения жителей. "Сегодня в этой сфере есть множество вопросов, от изношенности ряда детских и досуговых площадок, до проблемы доступности занятий в кружках и секциях для членов малообеспеченных семей", - сказала она.

Результаты опроса после анализа будут направлены в префектуру для внесения правок в окружные программы развития досуга. Активисты, в частности, призывают увеличить число бесплатных кружков и спортивных секций в ВАО.

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