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Самолет с российской делегацией час кружил над Женевским озером

18:28
  • вторник
  • 15 июня 2021

Лайнеру не давали разрешения на посадку

Российская делегация и журналисты кремлевского пула прибыли в Женеву. Самолет приземлился с часовой задержкой: лайнеру пришлось кружить над Женевским озером в ожидании разрешения на посадку.
Что ожидать от переговоров Путина и Байдена

Как сообщает РИА Новости, самолет специального летного отряда "Россия" сделал несколько десятков разворотов над озером, но в итоге благополучно совершил посадку в женевском аэропорту. Предполагают, что задержка с посадкой была связана с прибытием в Швейцарию президента США.

Президент России прибудет в Женеву 16 июня, непосредственно перед переговорами. Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж. Американские СМИ сообщили со ссылкой на Белый дом, что российский лидер проведет итоговую пресс-конференцию прежде своего коллеги из США.

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