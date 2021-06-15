Самолет с российской делегацией час кружил над Женевским озером

Лайнеру не давали разрешения на посадку

Российская делегация и журналисты кремлевского пула прибыли в Женеву. Самолет приземлился с часовой задержкой: лайнеру пришлось кружить над Женевским озером в ожидании разрешения на посадку.

Как сообщает РИА Новости, самолет специального летного отряда "Россия" сделал несколько десятков разворотов над озером, но в итоге благополучно совершил посадку в женевском аэропорту. Предполагают, что задержка с посадкой была связана с прибытием в Швейцарию президента США.

Президент России прибудет в Женеву 16 июня, непосредственно перед переговорами. Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла Гранж. Американские СМИ сообщили со ссылкой на Белый дом, что российский лидер проведет итоговую пресс-конференцию прежде своего коллеги из США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram