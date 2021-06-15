Евгений Попов: считаю важным предусмотреть шаговую доступность спортивной инфраструктуры для жителей

Каждый второй житель Москвы занимается спортом, отметил журналист

Журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов предложил ввести стандарт доступности объектов физической культуры. Он предполагает, чтобы рядом с домом располагалась не менее трех спортивных секций.

По словам тележурналиста, каждый второй москвич занимается спортом, каждый четвертый участвует в спортивных мероприятиях. "Поэтому обязательно нужны секции, кружки, спортивные площадки, где жители с любым достатком и уровнем физподготовки могли бы заниматься спортом круглый год, - отметил Евгений Попов.

Он отметил, что в России уже существуют национальные стандарты в образовании и здравоохранении - нужно распространить этот формат на другие сферы.

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