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Евгений Попов: считаю важным предусмотреть шаговую доступность спортивной инфраструктуры для жителей

18:54
  • вторник
  • 15 июня 2021

Каждый второй житель Москвы занимается спортом, отметил журналист

Журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов предложил ввести стандарт доступности объектов физической культуры. Он предполагает, чтобы рядом с домом располагалась не менее трех спортивных секций.

По словам тележурналиста, каждый второй москвич занимается спортом, каждый четвертый участвует в спортивных мероприятиях. "Поэтому обязательно нужны секции, кружки, спортивные площадки, где жители с любым достатком и уровнем физподготовки могли бы заниматься спортом круглый год, - отметил Евгений Попов.

Он отметил, что в России уже существуют национальные стандарты в образовании и здравоохранении - нужно распространить этот формат на другие сферы.

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Молодые люди занимаются на спортивной площадке
Евгений Попов
Евгений Попов
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