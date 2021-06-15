Доктор Румянцев: Россия должна обеспечивать бесплатными путевками до 3 млн человек в год

Необходимы изменения в законодательстве

В России санаторно-курортное лечение и реабилитология сталкивается с проблемами, которые необходимо решить. Об этом заявил академик РАН, президент Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, каждый год столица выделяет около 300 тысяч путевок для горожан. "Поскольку население Москвы составляет примерно 10% от населения всей России, то в масштабах страны нам нужно 3 миллиона путевок каждый год, чтобы обеспечить потребность в санаторно-курортном лечении пенсионеров, детей с родителями и работающего населения", — отметил Александр Румянцев.

По его мнению, нужно на федеральном уровне принять специальные программы санаторно-курортного лечения для каждой группы населения.

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