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Белый дом: Байден прибудет на встречу с Путиным позже президента России

19:07
  • вторник
  • 15 июня 2021

Лидеров встретит президент Швейцарии

Белый дом составил график прибытия президентов России и США на женевскую виллу Ла Гранж. Как сообщил высокопоставленный представитель американской администрации журналистам пресс-пула Белого дома во время полета в Швейцарию, Владимир Путин прибудет на переговоры в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому), а Джо Байден слегка задержится.
Bloomberg: Путин проведет пресс-конференцию раньше Байдена

После прибытия Байдена лидеры встретятся с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Затем последует протокольная съемка, во время которой говорить будет только швейцарский лидер, передает ТАСС.

В Кремле составленный американцами график пока не комментируют. Ранее в Москве сообщили, что Путин и Байден на переговорах обсудят перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность и борьбу с пандемией коронавируса.

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