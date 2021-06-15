Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров в страны ЕС

Объем экспорта за год вырос на 12%

Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортеров в страны Евросоюза. Объем российского товарного экспорта в страны Евросоюза за январь-апрель 2021 года составил 42,5 миллиарда евро.

По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - 37,8 миллиарда евро – за первые четыре месяца 2021 года объем вырос на 12,4%. В то же время экспорт из стран ЕС в Россию вырос незначительно, всего на 7,3%.

В первой тройке экспортеров в страны ЕС, кроме России - Китай и США. Объем экспорта Поднебесной, занимающей первую строчку списка - 139,4 миллиарда евро, США, которые на втором месте - 71,4 миллиарда. Те же Соединенные Штаты стали самым крупным импортером европейской продукции, наряду с Великобританией и Китаем, сообщает статистическое агентство Евростат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram