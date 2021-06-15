На Москву выпало до четверти месячной нормы осадков

Ливень стихнет к ночи

Ливневые колодцы пока справляются с потоками, которые обрушились на Москву 15 июня. Погода в столице резко ухудшилась к вечеру вторника.

"На востоке столицы прошли ливневые дожди интенсивностью до 20 мм. Временные скопления воды, образовавшиеся в районе улиц Щербаковская и Ткацкая, в Кирпичном переулке в течение 20 минут ушли в дождеприемные колодцы", - сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Месячная норма осадков для первого летнего месяца составляет 75 мм. Таким образом, на востоке столицы выпало более четверти июньской нормы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. Дождь стихнет к 22:00. В то же время, в мэрии заверили, что водосточная сеть в исправном состоянии, принимает весь объем осадков.

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