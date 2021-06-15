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Шведов призвали готовиться к войне с Россией

20:33
  • вторник
  • 15 июня 2021

В первую очередь следует опасаться гибридных атак, заверяют военные

Шведское королевство должно готовиться к войне с Россией. Главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден призвал внимательно следить за действиями Москвы – по его словам, возможность вооруженного нападения не исключена.
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Бюден призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу "российской агрессии" и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности. Генерал сослался на разведку, которая утверждает, что Швеции прежде всего стоит опасаться "гибридных и нелинейных" атак.

Шведский парламент прошлой осенью одобрил увеличение оборонного бюджета к 2025 году до 89 миллиардов крон – это около 770 миллиардов рублей. Сумма рекордная с 1950-х годов, отмечает РИА Новости.

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