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Мишустин назвал опорное направление для экономики Северного Кавказа

22:26
  • вторник
  • 15 июня 2021

Им мог бы стать туризм

Программа развития регионов Северного Кавказа не дала ощутимых результатов. А механизмы, созданные там для поддержки инвестиционных проектов, себя не оправдали. Об этом заявил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Пятигорск.
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Глава правительства осмотрел предприятие, выпускающее технику для пищевой промышленности и провел совещание по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Глава кабмина указал, что основные экономические показатели регионов Кавказа отстают от общероссийских. Уровень безработицы в два с половиной раза больше среднего по стране. А показатели детской смертности выше почти на треть. Требуют самого серьезного внимания состояние дорог и коммунальных систем. При этом премьер назвал отрасль, которая могла бы дать импульс к развитию экономики, передает "ТВ Центр".

"Считаю, что туризм должен быть опорным направлением для экономики Северного Кавказа. У макрорегиона отличные шансы стать центром притяжения не только для путешественников со всей России, но и, конечно, из-за рубежа. Здесь есть возможности для пляжного и зимнего активного лечебно-оздоровительного отдыха. Растет туристический поток. В прошлом, достаточно сложном для индустрии году, на Кавказ приехало два с половиной миллиона человек. Хотя годом ранее один миллион 750 тысяч", - заявил Мишустин.

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