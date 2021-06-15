Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории ЧЕ

Португалия разгромила Венгрию

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче Евро-2020 с командой Венгрии. Португалец обошел француза Мишеля Платини и вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу.

Венгрия проиграла Португалии со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", передает ТАСС.

Роналду установил еще один рекорд – он стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Спортсмен забил в играх ЧЕ 11 мячей. Предыдущий рекордсмен – француз Мишель Платини – имел в активе 9 голов.

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