ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории ЧЕ

21:13
  • вторник
  • 15 июня 2021

Португалия разгромила Венгрию

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче Евро-2020 с командой Венгрии. Португалец обошел француза Мишеля Платини и вышел на первое место по количеству голов в истории чемпионатов Европы по футболу.
Роналду установил мировой рекорд в соцсетях

Венгрия проиграла Португалии со счетом 3:0 в матче первого тура группового этапа Евро-2020. Встреча прошла в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", передает ТАСС.

Роналду установил еще один рекорд – он стал первым игроком в истории, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Спортсмен забил в играх ЧЕ 11 мячей. Предыдущий рекордсмен – француз Мишель Платини – имел в активе 9 голов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.