Московское отделение "Единой России" представило предвыборную программу

Основными приоритетами программы стали реальные потребности и запросы москвичей

Мэр Москвы, член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин во вторник представил программу развития столицы.

Ее ключевыми приоритетами стали реальные потребности и запросы горожан. Это, в частности, социальная защита, качественная медицина, комфортные улицы и многое другое.

По словам Собянина, нужно создать город, в центре которого человек. "Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь", - отметил Собянин.

Как сообщается сайте Московского городского регионального отделения "Единой России", партия будет добиваться повышения зарплаты работников бюджетных отраслей, а также обеспечивать регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий.

"Необходимо создать максимально эффективную систему помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам, горожанам, испытывающим сложности в поисках работы", - сообщили в партии.

Москвичи получат все передовые медицинские технологии в шаговой доступности. Также отмечается, что главная задача проектов "Единой России" - выстраивание образования с учетом потребностей экономики и промышленности столицы. Кроме того, партия намерена восполнить нехватку детских садов и школ.

"ЕР" продолжит обеспечивать горожан современным комфортным жильем. Новый облик получат свыше 200 километров городских улиц.

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