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Москвичам пообещали "великую сушь"

21:26
  • вторник
  • 15 июня 2021

В столицу придет 30-градусная жара

Жаркая погода без осадков установится в столичном регионе в ближайшие дни. Дожди могут пройти еще в ночь на 16 июня, однако после этого Москва попадет под влияние западного антициклона.
Жаркая погода продолжает испытывать европейцев на прочность

"В столицу придет великая сушь... Усилит тенденции мощная волна тепла. Если среда и четверг будут относительно прохладными с температурой днем около 24–27, то начиная с пятницы воздушные массы начнут активно прогреваться, и к выходным температура достигнет 28–31 градуса", – приводит Агентство "Москва" сообщение центра погоды "Фобос".

Начало новой недели не принесет прохлады. Довольно высоки и ночные температуры – до плюс 15-18 градусов. Эксперты предупреждают: такая погода неблагоприятна для метеозависимых людей. Кроме того, существенно повышается опасность природных пожаров.

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