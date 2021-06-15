Москвичам пообещали "великую сушь"

В столицу придет 30-градусная жара

Жаркая погода без осадков установится в столичном регионе в ближайшие дни. Дожди могут пройти еще в ночь на 16 июня, однако после этого Москва попадет под влияние западного антициклона.

"В столицу придет великая сушь... Усилит тенденции мощная волна тепла. Если среда и четверг будут относительно прохладными с температурой днем около 24–27, то начиная с пятницы воздушные массы начнут активно прогреваться, и к выходным температура достигнет 28–31 градуса", – приводит Агентство "Москва" сообщение центра погоды "Фобос".

Начало новой недели не принесет прохлады. Довольно высоки и ночные температуры – до плюс 15-18 градусов. Эксперты предупреждают: такая погода неблагоприятна для метеозависимых людей. Кроме того, существенно повышается опасность природных пожаров.

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