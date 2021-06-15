Роман Романенко: Слаженная работа Парламента и Центробанка позволит справиться с последствиями пандемии

Экономика России практически восстановилась

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко прокомментировал отчет о работе Центробанка за 2020 год, представленный в парламенте главой ведомства Эльвирой Набиуллиной. Она поблагодарила депутатов за эффективную законотворческую работу и конструктивное взаимодействие с ЦБ.

Набиуллина отметила, что в некоторых отраслях экономика страны уже превысила докризисные показатели. "Важную роль сыграл и Парламент: оперативно был принят пакет социальных законотворческих инициатив, позволивших адекватно и своевременно реагировать на кризисные явления", - заявил Роман Романенко.

По его словам, в преодолении последствий кризиса важна слаженная работа всех ветвей власти.

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