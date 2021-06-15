Законопроект о противодействии недружественным действиям США внесен в Госдуму

Ранее правительство утвердило список недружественных стран

Законопроект, призванный свести к минимуму риски от действий недружественных России стран, внесен в Госдуму. Он предусматривает запрет российским банкам направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные ими сведения о клиентах и их операциях.

Как указано в пояснительной записке к документу, риски связаны с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты. Эти поправки направлены на получение от иностранных банков конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну под угрозой штрафных санкций.

В случае, если подобный запрос поступит, российские кредитные организации обязаны проинформировать об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу и Банк России. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Кабмин 14 мая утвердил перечень недружественных России стран. Он включает только два государства — США и Чехию. В Кремле подчеркнули: небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

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