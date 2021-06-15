Палитра вкусов и красок: в Крыму показали черешневые сады

В прошлом году местные аграрии собрали почти 500 тонн черешни

Крым прямо сейчас встречает всех своей знаменитой черешней. Без которой невозможно представить начало лета. Сбор урожая в разгаре. Белая, розовая, бордовая. Всего благодаря особой почве и климату на полуострове можно встретить до 200 видов черешни.

Усыпанные гроздьями ветви под тяжестью спелых ягод опускаются практически до земли. В этом году и воды достаточно, благодаря дождям, и солнца хватает – плоды крупные и сочные. При этом черешня настолько нежная, что любое небрежное прикосновение может оставить вмятины.

В Крыму черешню выращивают повсеместно. В Бахчисарайском районе самые большие сады – более двух сотен гектаров. За день каждый работник успевает собрать до 50 килограммов ягоды.

Чем выше к солнцу, тем слаще. Самые вкусные ягоды находятся на верхних ветках, добраться на них можно на лестнице или взобравшись по стволу. Опасно, но очень сладко.

Настоящая палитра вкусов и красок. Ягоды бордового, розового и белого оттенков. Зрелость черешни определяют не только по количеству сахара и цвету, важен еще и размер.

Черешня - древнейшее косточковое дерево. Считается, что эти ягоды собирали в Европе еще 10 тысяч лет назад. Причем, и на севере, и на юге континента. Но наибольшее разнообразие сортов в Крыму, уверены аграрии. Благодаря особой почве и микроклиматическим зонам на полуострове можно встретить до 200 видов растения.

Крымские сельхозпроизводители - крупнейшие отечественные поставщики ягоды на российский рынок. В прошлом году местные аграрии собрали почти 500 тонн черешни. Такой же урожай планируют получить и в этом сезоне.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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