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Проценко указал на сокращение инкубационного периода коронавируса

22:18
  • вторник
  • 15 июня 2021

Врач уверен, что остановить пандемию может только массовая вакцинация

Главный врач больницы №40 в Коммунарке отметил изменения в картине пандемии. По словам Дениса Проценко, инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней.
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"Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса", — заявил врач в интервью RT.

Проценко убежден, что остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения. Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве, отметил медик, стало "фееричное" отношение граждан к мерам безопасности - таким, как масочный режим и социальная дистанция – а также общая расслабленность.

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Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
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