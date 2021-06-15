Проценко указал на сокращение инкубационного периода коронавируса

Врач уверен, что остановить пандемию может только массовая вакцинация

Главный врач больницы №40 в Коммунарке отметил изменения в картине пандемии. По словам Дениса Проценко, инкубационный период коронавируса сократился до четырех-пяти дней.

"Клиническая картина сильно не поменялась, но видим, что появляются пациенты, которые не реагируют на стандартные приемы лечения осложнений коронавируса", — заявил врач в интервью RT.

Проценко убежден, что остановить пандемию COVID-19 может только обязательная вакцинация населения. Причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве, отметил медик, стало "фееричное" отношение граждан к мерам безопасности - таким, как масочный режим и социальная дистанция – а также общая расслабленность.

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