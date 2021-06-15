В региональном отделении "ЕР" в Москве представили предвыборную программу

Важные аспекты программы - качественная медицина, доступный транспорт и соцзащита

Спокойная и безопасная жизнь москвичей – один из приоритетов "Единой России". Программу развития столицы во вторник представил мэр Москвы, член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин.

"Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь", - отметил Собянин.

"ЕР" намерена продолжить обеспечивать горожан современным комфортным жильем и обустраивать новые парки, сообщается на сайте Московского городского регионального отделения партии.

В приоритетах – добиться восстановления экономики и повышения доходов граждан. "Партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения", - указали в "ЕР".

Еще один приоритет "Единой России" - спокойная и безопасная жизнь москвичей. Горожане получат все самые современные медицинские услуги в шаговой доступности - в поликлиниках около дома. Будет возведено 30 поликлиник, более 130 действующих модернизируют.

"До 2024 года планируется построить более 1 миллиона квадратных метров медицинских объектов, в том числе шесть суперсовременных станций скорой помощи", - сообщается на сайте Московского городского регионального отделения партии.

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