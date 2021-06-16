Ученые спрогнозировали пик роста числа заразившихся коронавирусом в России

От резкого ухудшения ситуации может спасти вакцинация

Как пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на прогноз математиков из Санкт-Петербургского государственного университета, в России наибольший суточный прирост заразившихся COVID-19 может прийтись на конец июня.

Уточняется, что показатель может достичь примерно 25 тысяч новых случаев в сутки. Вместе с тем максимальное число активных больных придется на середину первого летнего месяца - 580 тысяч человек.

Это, отмечает руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров, даже выше январского пика. Специалист при этом напомнил, что в январе количество новых случаев было около 29 тысяч.

После пика, также говорится в прогнозе, заболеваемость пойдет на спад. Уже к середине июля суточный прирост может составить 20 тысяч человек. К 1 августа же число новых случаев за сутки составит половину от пикового значения.

Рост числа вакцинированных, заметил Захаров, позволит избежать нового пика COVID-19.

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