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Стало известно о появлении COVID-19 в США в декабре 2019 года

08:23
  • среда
  • 16 июня 2021

Раньше, чем официально был зарегистрирован первый случай заражения в стране

Согласно результатам проведенного в Соединенных Штатах исследования образцов крови, первые случаи заражения коронавирусом в стране произошли в декабре 2019 года.
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"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США раньше, чем предполагалось", - цитирует РИА "Новости" пресс-релиз Национальных институтов здравоохранения.

Уточняется, что всего было изучено более 24 тысяч образцов крови. Предоставили их в период с 2 января по 18 марта 2020 года жители всех 50-ти штатов.

Уже в начале января, говорят ученые, антитела появились у определенного числа американцев. Официальных же случаев заражения на тот момент зарегистрировано еще не было.

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