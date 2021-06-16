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В Кремле сообщили о подготовке прямой линии с Путиным

08:24
  • среда
  • 16 июня 2021

Но говорить о точной дате пока рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о дате прямой линии с Владимиром Путиным.
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"Пока преждевременно. Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется", - цитирует слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что в этом году глава государства намерен провести традиционную прямую линию с гражданами.

Для Путина это будет 18-ая прямая линия. Впервые формат был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходят почти ежегодно - исключениями стали 2004-й и 2012-й.

В прошлом году на вопросы граждан президент отвечал во время большой пресс-конференции.

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