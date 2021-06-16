Песков указал на дефицит диалога между Москвой и Вашингтоном

И это на фоне растущего конфликтного потенциала в мире

Как отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сегодня между Москвой и Вашингтоном наблюдается острый дефицит контактов.

"Даже в период советской истории мы никогда не доходили до такого дефицита контактов, дефицита диалога. А сейчас этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире", - цитирует ТАСС кремлевского спикера.

Отдельно Песков отметил такие важные для обсуждения вопросы, как региональные конфликты, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями. Кроме того, добавил пресс-секретарь, происходит и изменение климата, чем сейчас обеспокоен весь европейский континент.

"Кто как не две крупнейшие державы - Россия и Америка - должны об этом говорить в интересах всего человечества?", - заметил Песков.

По его словам, раз этого разговора не происходит, можно указывать на низшую точку отношений между Россией и США.

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