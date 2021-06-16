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Коронавирусом в России заболели еще 13397 человек

12:18
  • среда
  • 16 июня 2021

Клинических проявлений не имели 14,3% этих случаев

Как сообщили в среду в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявили 13397 новых случаев COVID-19.
Ученые спрогнозировали пик роста числа заразившихся коронавирусом в России

Клинических проявлений не имели 14,3% из них.

"Зафиксировано 396 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10256 человек", - добавили в оперштабе.

В Москве за сутки заболело 5782 человека, в Подмосковье - 1187, в Санкт-Петербурге - 927.

За все время пандемии в стране выявили 5249990 случаев коронавируса. Зафиксировано 127576 летальных исходов.

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