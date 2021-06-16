Глава Коми Уйба госпитализирован с коронавирусом

Он призвал жителей региона вакцинироваться и носить маски
Глава республики Коми Владимир Уйба госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом.
"У меня выявлен положительный тест на COVID-19. Обращаюсь к вам из палаты республиканской инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное", - написал Уйба на своей странице "ВКонтакте".
Глава республики рассказал, что в феврале 2021 года привился от коронавируса и "получил достаточно высокий титр антител". По мнению Уйбы, если бы не прививка, то заболевание протекало бы у него тяжелее.
Глава Коми призвал жителей региона пройти вакцинацию и носить СИЗы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram