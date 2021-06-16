Глава Коми Уйба госпитализирован с коронавирусом

Он призвал жителей региона вакцинироваться и носить маски

Глава республики Коми Владимир Уйба госпитализирован в инфекционную больницу с коронавирусом.

"У меня выявлен положительный тест на COVID-19. Обращаюсь к вам из палаты республиканской инфекционной больницы. Состояние удовлетворительное", - написал Уйба на своей странице "ВКонтакте".

Глава республики рассказал, что в феврале 2021 года привился от коронавируса и "получил достаточно высокий титр антител". По мнению Уйбы, если бы не прививка, то заболевание протекало бы у него тяжелее.

Глава Коми призвал жителей региона пройти вакцинацию и носить СИЗы.

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