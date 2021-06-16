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Певицу МакSим госпитализировали с 40% поражением легких

08:40
  • среда
  • 16 июня 2021

Она показала результаты теста на COVID-19

Певица МакSим попала в больницу с пневмонией. Артистку экстренно госпитализировали, у нее обнаружено 40% поражение легких. При этом девушка уверяет, что коронавируса у нее нет.

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На днях поклонники МакSим обратили внимание, что на очередном концерте певица явно была не в себе – кто-то заметил просто усталость, а некоторые предположили, что девушка была пьяна. Однако на деле все оказалось иначе: артистка вышла на сцену с высокой температурой.

"11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. Мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Covid-19 у меня нет. Врачи говорят пневмония", - рассказала о своем самочувствии МакSим.

В качестве подтверждения своих слов она опубликовала в Instagram фото из больницы и документы, подтверждающие отсутствие у нее COVID-19. Кроме того, исполнительница сообщила об отмене концерта 19 июня.

Поклонники пожелали девушке крепкого здоровья. "Сейчас очень многие болеют. Началась очередная волна"; "Марина, концерты — это ерунда. Здоровье намного важнее"; "Мы с вами и поддерживаем вас. Верьте, что все будет хорошо", - написали они в комментариях.

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