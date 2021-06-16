Певицу МакSим госпитализировали с 40% поражением легких

Она показала результаты теста на COVID-19
Певица МакSим попала в больницу с пневмонией. Артистку экстренно госпитализировали, у нее обнаружено 40% поражение легких. При этом девушка уверяет, что коронавируса у нее нет.
На днях поклонники МакSим обратили внимание, что на очередном концерте певица явно была не в себе – кто-то заметил просто усталость, а некоторые предположили, что девушка была пьяна. Однако на деле все оказалось иначе: артистка вышла на сцену с высокой температурой.
"11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39. Мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на Covid-19 у меня нет. Врачи говорят пневмония", - рассказала о своем самочувствии МакSим.
В качестве подтверждения своих слов она опубликовала в Instagram фото из больницы и документы, подтверждающие отсутствие у нее COVID-19. Кроме того, исполнительница сообщила об отмене концерта 19 июня.
Поклонники пожелали девушке крепкого здоровья. "Сейчас очень многие болеют. Началась очередная волна"; "Марина, концерты — это ерунда. Здоровье намного важнее"; "Мы с вами и поддерживаем вас. Верьте, что все будет хорошо", - написали они в комментариях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Губерниев извинился перед Бузовой за то, что довел ее до слез
- Папарацци засняли поцелуй Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- "Полный провал": Бузова сыграла на сцене МХАТа
- "Господи, как же хочется погулять-то": Буйнов обратился к поклонникам из больницы
- "Чувствую себя обезьянкой в клетке": дочь Заворотнюк рассказала о бестактности врачей