Российские эксперты оценят ситуацию с COVID-19 в Турции

Группа отправится в республику уже на этой неделе

Как сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора, в середине этой недели в Турцию для оценки ситуации там с коронавирусом отправится делегация российских экспертов.

"По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что в состав группы войдут, в частности, представители научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора, а также сотрудники Ростуризма и Минздрава.

Оцениваться будут идущие в Турции противоэпидемические мероприятия и принятые властями меры по охране здоровья туристов.

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля. В настоящее время ограничения действуют до 21 июня. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram