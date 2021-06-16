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Российские эксперты оценят ситуацию с COVID-19 в Турции

08:34
  • среда
  • 16 июня 2021

Группа отправится в республику уже на этой неделе

Как сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора, в середине этой недели в Турцию для оценки ситуации там с коронавирусом отправится делегация российских экспертов.
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"По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что в состав группы войдут, в частности, представители научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора, а также сотрудники Ростуризма и Минздрава.

Оцениваться будут идущие в Турции противоэпидемические мероприятия и принятые властями меры по охране здоровья туристов.

Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией с 15 апреля. В настоящее время ограничения действуют до 21 июня. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.

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