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МИД оценил стратегию Евросоюза в отношении России

08:48
  • среда
  • 16 июня 2021

Три ее принципа - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала стратегию Евросоюза в отношении России, которая была подготовлена к саммиту объединения 24-25 июня.
В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию

Анонсируя эту стратегию, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что основывается она на трех принципах - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать".

"У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием", - написала дипломат в Telegram.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что приостановлен структурированный диалог между Брюсселем и Москвой был из-за Крыма и "российской агрессии на Украине". Он добавил, что ключ к урегулированию заложен в минских договоренностях.

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