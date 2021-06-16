"Это мой последний пост. Простите": Алиса Аршавина призналась, что устала бороться

Экс-супругу футболиста преследуют беды

Алиса Аршавина призналась, что больше не в силах продолжать бороться за здоровье и кров. Бывшая жена футболиста извинилась перед родными, которых, по ее мнению, подвела.

О болезни Алисы Аршавиной – аутоиммунном некрозе – стало известно около года назад. Какое-то время казалось, что она пошла на поправку, но, по словам женщины, ей становится только хуже.

"Я уже год больна, живу с разрезанным лицом, без здоровья, без сил. У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни за возвращение прежнего лица, ни за кров для детей, ни просто за дальнейшую жизнь. У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил и уже стою на коленях. Мне с них не подняться", - откровенно заявила Аршавина в Instagram.

Она обратилась к детям, маме и бабушке, которые переживают за ее самочувствие и всячески поддерживают. Кроме того, бывшая жена футболиста ответила хейтерам, которые уверены: все происходящее с Аршавиной – наказание за ее прошлые проступки.

"Многие будут писать про бумеранг и карму. Та вот, я за все грехи заплатила сполна. И попросила прощения. Спасибо подписчикам, которых стало так много. Даже не зная меня, вы все это время искренне поддерживали и предлагали свою помощь. Это делало меня сильнее. На сегодняшний день это мой последний пост и фото. Простите", - заявила Аршавина.

Ранее Андрей Аршавин заявил о намерении выселить Алису с детьми из квартиры. По документам недвижимость принадлежит матери футболиста Татьяне. Бывшая жена спортсмена борется за жилье, но пока не может добиться решения в свою пользу.

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