Белый дом опубликовал расписание встречи Путина и Байдена в Женеве

Как ожидается, встреча президентов России и США начнется в 14:35 по Москве

Белый дом раскрыл расписание встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Бадена. Саммит начнется в 14:35 по московскому времени. За 10 минут до начала встречи будет проведена фотосессия.

Расписание саммита Россия-США (московское время):

Фотосессия с президентом Швейцарии - 14:25;

встреча президентов России и США - 14:35;

расширенная встреча президентов - 15:55.

Второй раунд встречи с участием делегаций должен состояться в 17:40. После завершения встречи с Путиным Байден намерен провести пресс-конференцию, передает РИА Новости.

По информации Белого дома, Байден вернется в Вашингтон из европейского турне в среду, 16 июня, сразу после встречи с Путиным.

В среду президент России Владимир Путин в Женеве проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Встреча пройдет на вилле Ла Гранж, она рассчитана на 4-5 часов.

Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном, которые прервутся на небольшой перерыв. Разговора Путина с Байденом "один на один" программой не предусмотрено, но при желании двух лидеров они могут побеседовать и тет-а-тет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram