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Суд арестовал директора сгоревшей в Новосибирске АЗС

09:09
  • среда
  • 16 июня 2021

Инцидент произошел в промзоне на Гусинобродском шоссе

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где в понедельник произошел пожар, арестован судом.
Подробности крупного взрыва на АЗС в Новосибирске

"В отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021", - сказано на сайте суда.

Инцидент произошел в промзоне на Гусинобродском шоссе на станции "Еврогаз". Возгорание, общая площадь которого составила 1200 квадратных метров, сопровождалось взрывами.

Вспыхнуло пламя, так как при сливе топлива не заземлили газовоз.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция задержала директора и инженера АЗС.

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