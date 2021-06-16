В России разработают новый вариант Су-57

Для расширения спроса за рубежом

В ходе рабочей поездки в Приморский край вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что Министерство обороны и КБ "Сухого" готовятся начать разработку двухместного варианта истребителя Су-57 - в целях расширения спроса за рубежом.

"Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью", - цитирует заместителя председателя правительства РИА "Новости".

Борисов добавил, что сначала иностранные заказчики смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия ВС России.

Су-57 - многофункциональный истребитель пятого поколения. Он способен уничтожать все виды воздушных целей, а также цели надводные и наземные. Первый полет Су-57 совершил в 2010 году.

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