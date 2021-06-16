Врач объяснил, в чем отличие антител после прививки и после COVID-19

Можно ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом?

Антитела к COVID-19 могут образовываться в организме человека как после болезни, так и после вакцинации. Есть ли в них отличия, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Специалист объяснил, что иммунная система заболевшего человека старается справиться со всеми компонентами вируса сразу, тогда как действие вакцины более избирательное. После прививки формируется иммунитет лишь к тем компонентам, которые влияют на агрессивность инфекции.

"Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился", - привел пример Тимаков.

Он отметил, что антитела, сформированные во время болезни, не всегда могут защитить организм от инфекции. "Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", - заявил инфекционист.

Врач подчеркнул, что после прививки антитела более эффективные, поскольку иммунная защита формируется целенаправленно. Что касается "конфликта" между антителами, сформированными вакциной и болезнью, то его быть не может, передает Радио Sputnik.

"Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека", - резюмировал Тимаков.

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