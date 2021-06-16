Кремль допустил возможность встречи Путина с Байденом тет-а-тет

Время переговоров никто не ограничивает, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, во время саммита Путин и Байден обсудят вопрос дипломатической собственности. Лидерам необходимо "разобрать все завалы" в сфере двустороннего сотрудничества, отметил Песков.

Как ожидается, встреча лидеров стартует в 14:35 по московскому времени и продлится примерно 5 часов. Владимир Путин пока не прилетел в Женеву.

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