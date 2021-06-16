Москвичам пообещали облачность и тепло в среду

Воздух в столице прогреется до 24-26 градусов

Как рассказала в беседе с РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду в Москве ожидается теплая погода без существенных осадков.

"При переменной облачности обойдется без существенных осадков и будет немножко прохладнее, чем накануне", - отметила метеоролог.

Воздух в столице прогреется до 24-26 градусов выше нуля, в Подмосковье будет плюс 22-27.

В отдельных районах города, с большой долей вероятности - на востоке, могут пройти небольшие дожди.

Ветер ожидается западный с порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметра ртутного столба.

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